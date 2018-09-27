الملك سلمان: لا حصانة لأحد بالمملكة ويستطيع أي فرد أن يشكوا أي شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن في بعض الدول هناك حصانة لبعض الأفراد، مشيرا إلى أنه وفي المملكة يستطيع أي فرد أن يتقدم بشكوى ضد أي شخص.

جاء ذلك في كلمة للعاهل السعودي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، مضيفا: "رحم الله من أهدى إليّ عيوبي إذا رأيتم أي شيء يضر بدينكم أو وطنكم أو مواطنيكم فالله يحييكم.. هذه البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله - كلها تتبع سيرة الوالد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأجداده في هذا البلد".

وتابع قائلا: "بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة يشرفني أن اسمي كما سمي من قبلي وأنا اليوم خادم الحرمين الشريفين نحن نخدم بيوت الله ونخدم مكة والمدينة يأتينا الحاج والمعتمر والزائر مطمئناً، والحمد لله، هذا نهج هذه الدولة وأبناء شعبنا ولله الحمد.. الكل الحمد لله ينظر إلى مصلحة بلده، كلكم أو الكثير منكم ليس في بلدته أو قريته، بل في كل أنحاء المملكة إخوان وعلى الحق أعوان".

جاء ذلك في كلمة ألقاها العاهل السعودي خلال تدشين مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.