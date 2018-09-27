الإطفاء الكويتي: 4 فرق تكافح حريقا بمبنى قيد الإنشاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، الخميس، عن وقوع حريق في مبنى قيد الإنشاء في منطقة شرق بالعاصمة الكويتية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ونقل تقرير الوكالة عن إدارة الإطفاء، أن أربع فرق تقوم بمكافحة الحريق، دون تقديم تفاصيل إضافية، في الوقت الذي تداول فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحريق الذي قالوا إنه شب في مبنى الكويت الوطني، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN التأكد من صحتها بشكل مستقل.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء: