دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجیش الكويتي، الأربعاء، أن "قیام القوات الأمریكیة بسحب بعض البطاریات المضادة للطائرات والصواریخ (الباتریوت)" من البلاد ودول أخرى "إجراء داخلي روتیني یخضع لتقدیر القوات الأمریكیة وبالتنسیق مع الجیش الكویتي"، حسب بيان صحفي.

جاء ذلك في أعقاب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن هذا الأمر، إذ أشارت إلى أن مسؤولين عسكريين أمريكيين قالوا إن "البنتاغون يقوم بسحب بعض أنظمة الصواريخ الأمريكية من الشرق الأوسط في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهي خطوة ستجعل الحلفاء الأمريكيين يتمتعون بدفاعات أقل، بينما يرفع البيت الأبيض خطابه ضد تهديدات إيرانية"، وفقا لتعبيرها.

وأضافت الصحيفة أن خطوة البنتاغون ستشمل "الأردن والكويت والبحرين"، بينما لم يتسن لـCNN بعد الحصول على تصريح من مصادر رسمية مسؤولة بشأن تلك التفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيان رئاسة أركان الجیش الكویتي، وذلك "تعلیقا على ما یتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، إن ما سیتم سحبه مخصص لتأمین الحمایة للقوات الأمریكیة".

وذكر موقع وكالة الأنباء الكويتية أن "منظومة الباتریوت الكویتیة وبشكل مستقل تؤمن الحمایة والتغطیة الكاملة للحدود الجغرافیة لدولة الكویت".