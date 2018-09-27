السعودية تعلن مقتل 3 "مطلوبين أمنيا" في إطلاق نار متبادل بمنطقة سكنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، الخميس، عن مقتل "3 من المطولبين أمنيا" بمحافظة القطيف في إطلاق نار متبادل بمنطقة سكنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية بأنه "نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنياً المرتبطين بالأحداث الإرهابية، التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فقد تمكنت بفضل الله الجهات المختصة بالرئاسة، مساء الأربعاء، من رصد تواجد 3 من المطلوبين أمنياً بمنزل يقع بحي الكويكب وسط محافظة القطيف استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية، وعند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر".

وتم الإعلان عن أسماء القتلى وهم "1 ـ المطلوب أمنياً محمد حسن أحمد آل زايد ( سعودي الجنسية) المعلن عنه ضمن قائمة المطلوبين الأمنيين، و2 ـ المطلوب أمنياً مفيد حمزة علي العلوان ( سعودي الجنسية) المعلن عنه ضمن قائمة المطلوبين الأمنيين، و3 ـ المطلوب أمنياً خليل إبراهيم حسن آل مسلم (سعودي الجنسية)".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه "نجم عن ذلك تعرض 3 من رجال الأمن لإصابات طفيفة، فيما لم يتعرض أي من الساكنين أو المارة لأي أذى"، فيما أكدت رئاسة أمن الدولة السعودي بأنها "مستمرة في متابعة العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة ودرء شره"، داعية "بقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم"، حسب تعبيرها.