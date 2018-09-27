دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز مقطع فيديو يظهر فيه استقبال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، لوزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى مغردون الضوء على "المبادرة الرائعة للشيخ الإماراتي" و"حرارة الاستقبال من المسؤول السعودي".

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات على الزيارة التي أطمئن فيها الشيخ عبدالله بن زايد على تركي آل الشيخ الذي يقوم برحلة علاجية لأمريكا: