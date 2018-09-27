دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، من تغريدة نشرها الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، حول كلمة الأخير في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73.

وقال آل الشيخ في تغريدته: "ياخي ليتهم رقدوا ... والله مو عشانك عشان قبيلة تميم ... وش ذا الحكي ... شعر فارسي؟!" مضيفا في تغريدة منفصلة: "الشي الوحيد الصحيح اللي سواه أبوك إنه سماك جوعان ... جوعان عقل صحيح!"

وكان الشيخ جوعان بن حمد قال في تغريدته: "بعيرنا الهادر مكول وعقّار.. والا التوى بركاب بدوً كسرها"، ناشرا صورة لأمير قطر خلال إلقاء كلمته، مضيفا في تغريدة منفصلة: "اليوم فنيويورك يا مزين الجو.. كل المباني زينوها بالاعلام.. والعالم اللي واعدونا ولا جو.. يمكنهم ما حصلوا حجز قدام".

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