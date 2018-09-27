أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد لقاء عبدالله بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له على اللقاء الذي جمعه مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، أبدى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ترحيبه بالزيارة التي شهدتها نيويورك الأمريكية.

وغرد تركي آل الشيخ، في حسابه على موقع "تويتر": "غمرني سمو الشيخ عبدالله بن زايد بزيارة كريمة يطمئن فيها على صحتي.. نبل سموه وكرم أخلاقه لا يستغرب، فأبناء زايد يرحمه الله نتعلم منهم كل خلق كريم"، خاتما بقوله: "شكرا عبدالله بن زايد".

كان قد برز ز مقطع فيديو يظهر فيه تركي آل الشيخ خلال استقباله وزير خارجية الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى مغردون الضوء على "المبادرة الرائعة للشيخ الإماراتي" و"حرارة الاستقبال من المسؤول السعودي".