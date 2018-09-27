نتنياهو يكشف عن منشأة "سرية نووية" لإيران في كلمته بالأمم المتحدة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، إن إيران لديها منشأة "سرية" في طهران لـ"تخزين كميات هائلة من المعدات والذخائر".

ولم يكشف عن تفاصيل حول كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، لكنه قال إنه شارك هذه المعلومات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من وكالات الاستخبارات.

وأوضح نتنياهو: "ما أنا على وشك أن أقوله، لم يتم مشاركته من قبل. واليوم، أفصح لأول مرة عن وجود منشأة سرية أخرى في طهران. مستودع ذري سري لتخزين كميات هائلة من المعدات والذخائر والمواد من إيران السرية برنامج الأسلحة النووية".

وأظهر للجمعية العامة للأمم المتحدة ما يشبه صور الأقمار الصناعية الخاصة بالمستودعات وموقع الأرشيف الذي كشف عنه، ثم قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة صورة أخرى أخرى توضح خريطة عبر موقع جوجل لما يقول إنه "مستودع إيران النووي السري".