الجبير: قطر دعمت منشقين بالإمارات والسعودية والبحرين والكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن قطر احتضنت مجموعات إرهابية وسمحت بتبرير التفجيرات الانتحارية، لافتا إلى أن عملت على زعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للجبير في مجلس السياسات الخارجية، ونقلتها الخارجية السعودية، حيث قال: "قطر دعمت منشقين في الإمارات والبحرين والسعودية والكويت في سبيل التسبب بمشاكل للحكومات في تلمك البلاد وخلق حالة عدم استقرار، لماذا تفعلون ذلك؟"

وأضاف: "القطريون ومنذ منتصف التسعينيات يدعمون الأصوليون ويقومون بتحريض الشعوب وأصبحت قطر مركزا لقيادات الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين ولدت جماعات مثل التكفير والهجرة والقاعدة وجبهة النصرة.."

وتابع قائلا: "القطريون سمحوا لقيادة دينية بالظهور على شاشات التلفزيون لتقوم بتبرير التفجيرات الانتحارية وهذا أمر مرفوض، قطر تقوم بإيواء مجموعات إرهابية وهذا أمر مرفوض، الناشري زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في العام 2000 دخل السعودية بجواز سفر قطري، ألقينا القبض على عدد من أعضاء القاعدة قدموا إلى المملكة بجوازات سفر قطرية، والقطريون يعلمون ذلك والأمريكيون كذلك والعالم أيضا".