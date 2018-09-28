الأئمة الـ12 عند الشيعة ورأي السنّة بمناظرة بين العرعور والموسوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الداعية الإسلامي السني، عدنان العرعور، مقطع فيديو لحلقة ناظر فيها رجل الدين الشيعي، مهدي الموسوي، حول عدد من النقاط الخلافية من بينها الأئمة الـ12 وأصول الإسلام ومرجعيته بشكل عام.

وقال الموسوي في المناظرة التي امتدت لنحو ساعة ونصف ضمن سلسلة تبثها قناة وصال: "نحن اتباع مدرسة ال البيت نعتقد أن الإستخلاف من قبل الله عز وجل ولا نعتقد بأنها شورى أو غيرها، ونعتقد بهذا الاعتقاد الذي وصل إلينا من موروثنا عن طريق نهج اهل البيت ونعتقد ذلك من المفاهيم القرآنية.."

وتابع قائلا: "نريد أن نثبت بأن النظرية القرآنية تقول بالإستخلاف ولا تقول بالشورى، ونريد أن نصل في هذه الحلقات وهدفها أن نوصل المسلمين إلى الحقيقة القرآنية أن الخلافة لا توجد في الإسلام في مسألة الشورى بل توجد في استخلاف الإله ووعد الإله وهذا ما تعتقده مدرسة أهل البيت، فنحن نعتقد بالخلافة المستخلفة من قبل الإله واخواننا أهل السنة يعتقدون بالشورى التي ما هي في الإسلام إلا صدفة وليس فيها دليل شرعي لا في كتاب الله أو سنة رسول الله صل الله عليه وسلم.."

من جهته قال العرعور: "يقول الله عز وجل (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فالنظرية الإسلامية والذي قرره هذا القرآن العظيم أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد عقيدة ولا أن يسلك مسلكا ولا أن يتعبد عبادة إلا بدليل صريح من الكتاب أو السنة، وأن أصول الدين قد بينها القرآن، وبين الله عز وجل بيانا لا مرية فيه ولا شك، فأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأمر أمرا صريحا وواضحا بالصلاة والصيام أي باركان الإيمان والإسلام، فمن ادعى غير ذلك فعليه أن يأتي بالبينة.."

وتابع العرعور قائلا: "إن ما أصله الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صل الله عليه وسلم، أصله تأصيلا بينا لا شبهة فيه، وعليه لما قال المكرمون الشيعة الإمامية بإمامة 12 نحن لا زلنا نطالبهم، لا نطالبهم جدلا ولكن نطالبهم بإما أن يكون دليلهم صريحا بينا أو أن يكون دليلا غير ذلك وهذا هو المطلوب".