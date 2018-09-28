القدس (CNN)-- لقي 6 فلسطينيين حتفهم إثر إطلاق النار عليهم من قبل الجنود الإسرائيليين على طول السياج الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان صبيان من بين القتلى في الاشتباكات التي تعد ضمن أحد أكثر الأيام دموية في غزة منذ أسابيع.

وقالت وزارة الصحة ان أكثر من 500 أصيبوا بينهم 90 بنيران حية، معلنة أن القتلى هم باسم إياد الشاعر، 20 سنة، ومحمد الحوم، 14 سنة؛ وناصر مصبح، 12 سنة؛ محمد إنشاصي، 18 عامًا؛ ومحمد شخصة ومحمد هنية، كلاهما 24 عاما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 20 ألف فلسطيني تجمعوا على طول السياج في مواقع مختلفة، مضيفا أن المتظاهرين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة والعبوات الناسفة، كما حاولوا تدمير الجدار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود الإسرائيليين ردوا باستخدام وسائل مكافحة الشغب، وفقا للإجراءات المتبعة. كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارتين جويتين ردا على العنف على طول السياج، حسب بيان الجيش.

ومن بين الأهداف التي تم استهدافها بحسب الجيش الإسرائيلي أحد المواقع التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن أيا من جنوده لم يصب بأذى.