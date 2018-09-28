دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة، وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية في البلاد بـ"بالعمل فورا على تركيز الجهود والحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الاغتيال والخطف التي حصلت في البصرة وبغداد"، حسبما نقل مكتبه الإعلامي على موقع "تويتر".

وأعلن المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان صادر، الجمعة أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه كلا من وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا وخلال ٤٨ ساعة على تركيز الجهود على المستوى الوطني، والحصول معلومات واتخاذ اجراءات تتعلق بجرائم اغتيال واختطاف حصلت بتنفيذ عالي المستوى في البصرة وبغداد وأماكن أخرى بصورة متزامنة".

وأضاف المكتب الإعلامي للعبادي أن "هذه الحالات أعطت الانطباع بأن وراءها مخططا من جهات منظمة هدفه الإخلال بالأمن تحت ذرائع محاربة مظاهر الانحراف، وإظهارها على أنها حالات مفردة وهي لا تبدو كذلك".

يأتي توجيه العبادي في أعقاب مقتل تارة فارس، وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، بطلقات نارية في العاصمة بغداد.