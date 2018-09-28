وزير خارجية الأردن يكشف عن "دعم إضافي" لـ"الأونروا" بـ120 مليون دولار

مع وقف أمريكا لتمويل أونروا.. ما مصير "حق العودة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، عن "التزامات بدعم إضافي" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، معلنا أن قيمته تقدر بـ"120 مليون دولار".

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب الصفدي: "موقف دولي صريح واضح لدعم الأنروا ودورها في المؤتمر الذي نظمته المملكة بالتعاون مع السويد والاتحاد الأوروبي وألمانيا وتركيا واليابان في الأمم المتحدة اليوم".

وأضاف الصفدي: "التزامات بدعم إضافي بقيمة ١٢٠ مليون دولار ستسهم في تخفيض العجز الحاد لهذا العام، وتوافق على وضع خطة مالية طويلة المدى"، مقدما الشكر إلى الكويت والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألمانيا على "الدعم الإضافي الذي أعلنوه الأنروا في المؤتمر الذي تشرفت بافتتاحه في الأمم المتحدة"، حسب نص تغريدته.

يشار إلى أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، كان قد دعا - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 بنيويورك- الجمعية العامة "لأن تجعل دعم الأونروا التزاماً دولياً ثابتاً، فالوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم".

وتشيد إسرائيل بقرار الولايات المتحدة إنهاء تمويل وكالة الأونروا، بينما قال مسؤولون فلسطينيون إن الخطوة تهدد السلام في المنطقة.