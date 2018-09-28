نتنياهو يتحدث عن "الصداقة الحميمة" مع العديد من الدول العربية وسببها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك "صداقة حميمة" تجمع بلاده مع العديد من الدول العربية لافتا إلى أن السبب في ذلك هو الملف الإيراني.

جاء ذلك في كلمة القاها نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73 حيث قال: "بيننا وبين دول عربية صداقة غير مسبوقة، نتيجة للقضية الإيرانية. إن إسرائيل تقدر هذه الصداقة وأنا أتوق إلى اليوم الذي سيشمل فيه السلام ليس فقط مصر والأردن ولكن أيضا دول أخرى والفلسطينيين ايضا. سوف أعمل لتحقيق هذا الهدف". لافتا إلى أن هذه الصداقة "لم أرها في حياتي. قبل بضع سنوات كان من المستحيل تخيل ذلك".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لدي اليوم رسالة للطغاة الإيرانيين.. ستفعل إسرائيل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني. سنكافحكم في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي أي مكان وفي أي وقت".

وتطرق نتنياهو إلى إن إيران لديها منشأة "سرية" في طهران لـ"تخزين كميات هائلة من المعدات والذخائر"، دون الكشف عن تفاصيل حول كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، لكنه قال إنه شارك هذه المعلومات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من وكالات الاستخبارات.