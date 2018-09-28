شيخ الأزهر: القدس لم تكن مدينة سلام إلا تحت الحكم الإسلامي

مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن "القدس على مر التاريخ لم تكن مدينة سلام إلا تحت الحكم الإسلامي"، وذلك وفقا للتصريحات التي نقلها حساب مجلس حكماء المسلمين على موقع "تويتر".

ويرى الطيب في تصريحاته أن "ضعفنا هو مصدر قوة الكيان الصهيوني، وهذا الضعف سببه الأول هو الخلاف والفرقة والتفتت"، حسب قوله.

كما شدد الطيب على أن "قضية القدس ستبقى حية وموجودة إلى أن نستعيدها من أيدي الغاصبين"، وفقا لتعبيره.