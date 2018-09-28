صور تدريبات حية للمارينز الأمريكي قرب قاعدة التنف بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجمعة، صورا من تدريبات باستخدام الذخيرة الحية، أجرتها قوات المارينز الأمريكية قرب قاعدة التنف في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية على صفحتها بتويتر، قائلة: "قوات المارينز الأميركية خلال تدريبات بالذخيرة الحية، بمستوى سَريّة، وبمختلف الميادين قرب قاعدة التنف في سوريا بتاريخ 7 سبتمبر 2018"، مستخدمة وسما حمل اسم "بوحدتنا نسحق الإرهاب".

ويشار إلى أن معبر التنف الحدودي يعتبر نقطة استراتيجية مهمة بين العراق وسوريا وقريب من الحدود الأردنية ونظرا لموقعه تتنافس الولايات المتحدة وإيران وروسيا على النفوذ في المنطقة.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قد سيطر على المعبر الاستراتيجي في مايو/ أيار العام 2015 فارضين بذلك سيطرة كاملة على طول الحدود وتساهم في توفير باب خلفي استراتيجي للتنظيم في تحركاته داخل الأراضي العراقية.