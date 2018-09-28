دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مصير طائرة أممية كانت مخصصة لنقل نجلي الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، من البلاد وموقف الحوثيين بشأنها، وفقا لتغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال الإرياني إن "المليشيا الحوثية تمنع طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت من الأراضي الأردنية من الهبوط في مطار صنعاء، لنقل نجلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح (صلاح، مدين) خارج اليمن، بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة وبعد موافقة تحالف دعم الشرعية، ما أجبر الطائرة الأممية على العودة إلى وجهتها عمّان".

واعتبر أن "تعنت المليشيا الحوثية الإيرانية وتراجعها عن تعهداتها ورفضها منح إذن للطائرة الأممية الهبوط في مطار صنعاء يؤكد من جديد عدم وفائها بالتزاماتها، واستمرارها في خرق العهود والمواثيق، كما أنه يكشف حقيقة ما أشرنا إليه سابقا من كون الملف مجرد مناورة حوثية لتضليل الرأي العام والابتزاز".

ويرى الإرياني أن "ما حدث اليوم تأكيد على الموقف النبيل" للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي و"تحالف دعم الشرعية" بـ"قيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذين أبدوا استعدادهم وموافقتهم لنقل أبناء صالح وأقربائه وكل المختطفين في سجون المليشيا الحوثية، وإعطاء هذا الملف الإنساني أولوية في المشاورات".