الأردن: معبر "نصيب جابر" مع سوريا لايزال مغلقا

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية السبت، أن معبر نصيب جابر الحدودي لايزال مغلقا، وأن اللجان الفنية المشتركة بين سوريا والاردن مستمرة بدراسة إعادة فتح الحدود، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة النقل السورية فتح المعبر.

وقالت، جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، في بيان صحفي رسمي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن معبر جابر نصيب "ما يزال مغلقا، ولَم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين".

وأضافت المسؤولة الأردنية في البيان: "أن الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، حيث اجتمعت اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية"، موضحة أن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود "مستمرة"، وأن "إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود".

وأغلق المعبر الحدودي "نصيب – جابر" منذ شهر إبريل/ نيسان في 2015 بالكامل، بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة المحيطة بالمعبر من الجانب السوري، ويربط المعبر بين بلدة جابر من الجانب الأردني في محافظة المفرق شمال شرق المملكة، وبلدة نصيب من الجانب السوري بالقرب من درعا.

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت عبر وكالة الأنباء السورية "سانا" صباح السبت، ما وصفته "بإنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت".

وأشارت الوزارة في بيانها عبر "سانا"، أنها استكملت كل الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بعد أن قامت بعدد من التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع، وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.