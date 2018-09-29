لافروف يكشف آخر تطورات "إس- 300" ورؤية بلاده لدور إيران في سوريا

لافروف: الضربة كسرت القانون الدولي.. والعلاقات ستعود كما كانت في عصر أوباما

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دبي، الإمارات العرية المتحدة (CNN)-- نقلت وسائل إعلام روسية قول وزير خارجية البلاد، سيرغي لافروف، الجمعة، إن موسكو "بدأت بالفعل تسليم منظومات (إس-300) للدفاع الصاروخي إلى سوريا".

وأفادت قناة "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك" قول لافروف، في مؤتمر صحفي أجراه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "(إس-)300 قد بدأ تسليمها لسوريا"، معلنا أن "توريدها بدأ مباشرة" إثر استهداف الطائرة الروسية (إيل-20) في سوريا، الأسبوع الماضي.

على صعيد متصل بشأن الأوضاع في سوريا، قال لافروف إنه "من المهم جدا التمهل والتعامل بعناية فائقة في اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور فهم سيمثلون المجتمع المدني، ولذلك يجب أن يكونوا مقبولين من طرف الحكومة والمعارضة على حد سواء".

وأضاف: "سنصر على عدم العجلة. طبعا، لا يجب التأجيل إلى أجل غير مسمى، لكن هنا الأهم، نوعية أعضاء اللجنة الدستورية، وليس تحديد موعد بشكل مصطنع".

وحول الوجود الإيراني في سوريا، رأى لافروف أن بلاده "لا ترى أن إيران تشكل تهديدا إرهابيا في سوريا"، معتبرا أن "طهران تساعد السلطات السورية وبفعالية في محاربة الإرهاب بدعوة من الحكومة الشرعية في دمشق"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".