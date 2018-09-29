وزير خارجية قطر: لا يفصّل التحالف على مقاس دولة.. ولسنا أطفالاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، الدول الأربع التي قاطعت قطر، بالتراجع عن الإجراءات التي وصفها بـ"غير القانونية"، وأشار إلى أن الأزمات السياسية يمكن حلها بالحوار وليس بـ"العناد"، وذك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية، السبت.

وقال وزير الخارجية القطري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية إن قطر لا تطلب إلا التراجع عن الإجراءات "غير القانونية" التي اتخذتها الدول الأربع تجاه الشعب القطري، حسبما يرى.

وأكد عبد الرحمن أن الأزمات السياسية تحل عبر الحوار وليس "العناد"، وتابع قائلا: "نحن دول ولسنا أطفالا"، وفقا لما نشرته الوكالة القطرية.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن هناك مبادئ أساسية لكل تحالف، وأبرزها: "احترام سيادة الدول واستقلالها، تحقيق المصالح الجمعية للشعوب التي يجمعها هذا التحالف، وأن يقوم التحالف على أساس معايير واضحة ومحايدة، لا أن يفصل على مقاس دولة بعينها"، حسب تعبيره.