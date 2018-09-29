المعلم: نأمل أن تغطي منظومة صواريخ S-300 كامل سوريا

هذه هي منظومة "إس 300" الروسية التي تخشاها المقاتلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، عن أمله في أن تغطي منظومة صواريخ S-300 الروسية كامل الأراضي السورية والتي من المتوقع أن تتسلمها دمشق خلال الأسبوعين القادمين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان المعلم قوله في تصريح للصحفيين: "كما قال لنا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سنحصل على إس 300 في غضون أسبوعين"، معربا عن "شكر الحكومة السورية لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى اتفاق حول إدلب".

وشدد المعلم على "وجوب أن يغادر الإرهابيون إدلب وألا تبقى في أيدي الأجانب"، ملقيا الضوء على أن "أجزاء كبيرة من سورية أصبحت آمنة وأن معركة الإرهاب ما زالت طويلة وتحتاج إلى تضافر الجهود المختلفة للقضاء عليه مجددا التأكيد على مضي سورية بالحل السياسي وأن يكون حلا سوريا وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي".

وأضاف: "سوريا أعلنت جاهزيتها لإعادة المهجرين وأن العودة تحتاج الى تظافر جهود المجتمع الدولي لتمكينهم من الإقامة والعمل الذي يؤمن لهم العيش الكريم".