لـCNN.. البحرين تعلّق على لقاء وزير خارجيتها بنظيره السوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصفت الحكومة البحرينية لقاء وزير خارجيتها، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بنظيره السوري، وليد المعلم، السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، بـ"العابر"، وذلك في تعليق من المنامة لـCNN، الأحد.

فبعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر عناقاً حاراً بين وزيري خارجية البحرين وسوريا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الطرفين لبعض الأحاديث على انفراد، وصفت المنامة هذا اللقاء بـ"العابر".

وفي تعليق من قبل الحكومة البحرينية لـCNN، نوًهت المملكة إلى أن اللقاء جاء ضمن "المساعي الجادة لتفعيل الدور العربي فيما يتعلق بالوضع في سوريا".

بالمقابل، حاولت CNN التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، لكنها لم تحصل على تعليق على اللقاء من الجانب السوري حتى اللحظة.