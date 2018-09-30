التحالف: تدمير زورقين مفخخين كانا يستهدفان ميناء جازان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، أن القوات البحرية الملكية السعودية، استهدفت زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد أن كانا يسعيان لاستهداف ميناء جازان، فجر الأحد.

وأشار الملكي إلى أنه تم رصد الزورقين، واعتراضهما وتدميرهما وفقا لقواعد الاشتباك، ما أسفر عن أضرار وصفها بـ"الطفيفة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتوعد المتحدث باسم التحالف بضرب من يتورط بأعمال إرهابية تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة وتهدد المقدرات الاقتصادية والحيوية السعودية، بيد من حديد.

يذكر أن ميناء جازان يطل على البحر الأحمر ويبعد حوالي 305 كم عن مضيق باب المندب، الذي كان قد شهد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في أواخر يوليو/تموز الماضي.