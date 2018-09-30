بعد حكم بسجنها.. محامية الناشطة المصرية أمل فتحي توضح لـCNN التهم

القاهرة، مصر (CNN)-- قضت محكمة مصرية، بحبس عضو حركة 6 إبريل المعارضة ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمل فتحي، لمدة عامين وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه آخرين، في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وبث مقطع فيديو تحريضي في حين تنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسها في 14 من أكتوبر القادم بذات الاتهامات، وفقا لمحاميتها دعاء مصطفى.

وأوضحت دعاء مصطفى في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أن المحكمة قضت بحبس موكلتها لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه، كما قضت ذات المحكمة بحبس المتهمة عام آخر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة بث فيديو تحريضي على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن موكلتها التي القى القبض عليها في 11 مايو 2018، مازالت محبوسة على ذمة القضية رقم 621 حصر أمن دولة على نفس التهم السابقة، وهي نشر أخبار كاذبة وبث فيديو تحريضي، إضافة إلى تهمة ثالثة وهي الانتماء لجماعة.

وأشارت إلى أن الدفاع في القضية سيسدد الغرامات بالقضية، ويستأنف الحكم، كما ينتظر الجلسة الخاصة بنظر تجديد حبسها في القضية الأخيرة المقامة بنيابة أمن الدولة العليا.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قد ايد إخلاء سبيل أمل فتحي بغرامة 10 آلاف جنيه في وقت سابق، ولكن لم يتم الإفراج عنها لأنها تحاكم على ذمة قضية أخرى.