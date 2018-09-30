إيران رداً على الجبير: السعودية أبرز مساندة للإرهاب في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن السعودية تعد "أبرز مساندة للإرهاب في العالم"، مشيراً إلى أن الإرهاب الذي "التهم اليوم العالم أجمع وتحديداً منطقة الشرق الأوسط يكمن في السعودية لا غير"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ورفض قاسمي، تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الملف الإيراني، إذ قال إن مصدر الإرهاب "متأصل في الأفكار المتطرفة التي يروج لها النظام السعودي".

بدوره كان الجبير قد لفت إلى أن المملكة العربية السعودية "تؤمن بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مما يتطلب "ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية"، مضيفاً أن "السلوك العدواني يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، مما وضع إيران تحت طائلة العقوبات".

وفي المقابل أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الدعم السعودي لاستراتيجية ترامب "ليس مثيراً للاستغراب"، مضيفاً أن السعودية "تعدّ من حماة التيار الخاضع لأفكار ترامب في أمريكا والذي يعمد من خلال التعاون مع اللوبي الصهيوني والامارات العربية المتحدة إلى إنفاق ملايين بل مليارات الدولارات، للمضي قدما نحو السياسة الأمريكية التي وضعت على المزاد والتي ترمي الي شن الحروب وبث الفوضى".

أما فيما يتعلق بالملف اليمني، رأى القاسمي أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية "يعرض دولة مسلمة في الشرق الأوسط إلى كارثة منقطعة النظير"، كما أوضخ أن "تصريحات وزير خارجية دولة عدوانية" تسببت في "دمار شامل وكارثة إنسانية مروعة داخل اليمن".