إسرائيل تهاجم ريال مدريد بسبب تكريم عهد التميمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية نادي ريال مدريد الإسباني بسبب تكريمه للناشطة الفلسطينية عهد التميمي، التي سجنتها إسرائيل لمدة 8 أشهر بتهمة الاعتداء على جندي إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر (إسرائيل بالعربية)، إن "عهد التميمي تحرض على العنف ضد المواطنين الإسرائيليين. إن تكريم إرهابية تحرض على الكراهية والعنف هو شيء لا علاقة له بقيم كرة القدم العالمية. مخجل!".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ذكرت في تقرير لها، أن إيميليو بوتراغينيو، نجم ريال مدريد السابق ومدير العلاقات المؤسسية في النادي، استقبل عهد التميمي في استاد سانتياغو برنابيو، وسلمها قميص ريال مدريد مطبوع عليه رقم 9 واسم عهد.

ورغم أن إسرائيل تتهمها بالتحريض على العنف والإرهاب، أصبحت عهد التميمي رمزا للمقاومة الفلسطينية، كما حظت بدعم العديد من نشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان حول العالم.