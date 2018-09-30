في ثاني زيارة رسمية.. الأمير محمد بن سلمان يغادر خميس مشيط إلى الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، مدينة خميس مشيط الجنوبية، متجهاً إلى الكويت، وذلك بعد أن زار القوات السعودية المتمركزة في المنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد.

وزار الأمير محمد بن سلمان القوات المتمركزة في المنطقة الجنوبية، واطلع على سير العمليات العسكرية لقوات التحالف وتعرف على نوعية العمليات المقرر تنفيذها.

وبعد أن أنهى زيارته، غادر ولي العهد السعودي مدينة خميس مشيط، متجهاً إلى الكويت، لإجراء زيارة يلتقي خلالها بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح وعدداً من المسؤولين الكويتيين.

يذكر أن هذه هي الزيارة الرسمية الثانية للأمير محمد بن سلمان إلى الكويت بعد أن زارها في مايو/أيار من عام 2015، وكان باستقباله أمير الكويت حينها.