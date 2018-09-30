وفدا السعودية وقطر بالـUN يتبادلان الاتهامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد وفد قطر لدى الأمم المتحدة، السبت، على بيان وفد المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً ما جاء فيه بـ"الافتراءات الباطلة" و"الإساءات غير المقبولة" تجاه البلاد.

وقال السكرتير الثاني في الوفد القطري، طلال آل خليفة: "بعد أكثر من عام على الحصار الظالم على دولة قطر، دون أن يتمكن من تحقيق أهدافه، ودون أن يقتنع أحد بالادعاءات الباطلة التي استند عليها، تعاد الافتراءات من ممثلي السعودية التي تهدف للإساءة إلى سمعة بلادي".

وأضاف "سجل دولة قطر في التعاون الدولي يتحدث عن نفسه، ولسنا بحاجة لتفنيد ما يتم تلفيقه ضد دولة قطر من ادعاءات في مجالات لنا فيها قدم السبق على مستوى المنطقة لا سيما مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة التطرف ودعم السلام المستدام".

وبالمقابل، رد الوفد السعودي على التعليق القطري، معبرا عن الرفض التام واستنكار البيان القطري، وأن قطر ومنذ "منتصف التسعينيات تدعم الأصوليين وتقوم بتحريض الشعوب منذ عقدين".

وأضاف الوفد السعودي أن قطر تعد "مقراً لقيادات الإخوان المسلمين وتأوي أيضاً مجموعات إرهابية"، وكيف أن أحد قادة تنظيم القاعدة "دخل إلى السعودية باستخدام جواز سفر قطري"، كما ألقت السلطات في المملكة القبض على عدد من أعضاء القاعدة قدموا إلى المملكة بجوازات قطرية".