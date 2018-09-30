اتصال هاتفي بين ترامب والملك سلمان.. فماذا بحث الطرفان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونال ترامب، السبت، لبحث سبل الحفاظ على استقرار سوق النفط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت واس إن الطرفين استعرضا الجهود المبذولة للحفاظ على إمدادات النفط من أجل ضمان استقرار سوق النفط وهو الأمر الذي يؤثر إيجابا على نمو الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي قد طلب من الملك سلمان زيادة إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل، وأشار إلى أن العاهل السعودي وافق على طلبه، وذلك في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وأتى طلب ترامب من المملكة زيادة إنتاجها للنفط من أجل تعويض الخسائر الناجمة عما وصفه الرئيس الأمريكي حينها بـ"الخلل" الذي أصاب إيران وفنزويلا، وهو نتيجة لتوتر العلاقات بين واشنطن وهاتين الدولتين.