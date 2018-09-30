"الطيران المدني" بالإمارات ينفي تقارير استهداف الحوثي لمطار دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفت هيئة الطيران المدني الإماراتي، الأحد، ما تداولته وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن حول استهداف مطار دبي الدولي، مؤكدة أن حركة الملاحة في البلاد تسير بشكل اعتيادي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجاء فيها: "الهيئة العامة للطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي".

وكانت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي قد نشرت في وقت مبكر، الأحد، أن طائرات بدون طيار شنت "سلسلة هجمات" على مطار دبي الدولي، وهي ليست المرة الأولى التي تنشر فيه القناة تقارير عن استهداف الإمارات كان آخرها مزاعم حول إطلاق صواريخ بالستية تجاه الدولة، وهو ما نفته السلطات الإماراتية.

ويذكر أن مطار دبي الدولي لا يزال الأكثر استقبالا للمسافرين الدوليين، للمرة الرابعة على التوالي، بحسب تقرير حركة المرور السنوي الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة مطارات دبي، حيث وصلت حركة المرور في العام 2017، وفقاً للتقرير، إلى 88.2 مليون مسافر عبر المطار، أي أكثر بنسبة 5.5 بالمائة من العام 2016، حيث استقبل مطار دبي 83.6 مليون مسافر.