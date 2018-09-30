خارجية أمريكا تذكّر بـ"تقارير" شبكة دعارة لحزب الله تشغّل سوريات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية، تغريدة ألقى فيها الضوء على شبكة دعارة كبيرة تشغل نساء سوريات مرتبطة بالمسؤول المالي بحزب الله اللبناني، علي زعيتر، نقلا عن تقارير صحفية.

وقال الفريق في تغريدته: "في العام 2016، كشفت السلطات في لبنان عن شبكة دعارة كبيرة، تشغل نساء سوريات بشكل رئيسي. وربطت تقارير صحافية شبكة الدعارة بـ’علي حسين زعيتر‘، الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة الإرهاب باعتباره وكيل مشتريات تنظيم حزب الله الإرهابي".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أضافت عددا من الشخصيات والكيانات التابعة لحزب الله بقائمة العقوبات التي تستهدف النشاطات التجارية للحزب، ضمت أسماء أربع أشخاص مقيمين في لبنان، هم كل من جهاد محمد قانصو وعلي محمد قانصو وعصام أحمد سعد ونبيل محمود عساف، في الوقت الذي أدرجت فيه كلا من عبداللطيف سعد ومحمد بدر الدين وكلاهما مقيم في العراق.

وأدرجت الخزانة الأمريكية أسماء سبعة كيانات متمثلة بكل من شركة الإنماء للهندسة والمقاولات ومجموعة بلو لاغوون في سيراليون وشركة قانصو للصيد المحدودة وشركة ستار ترايد في غانا وشركة دولفين التجارية في ليبيريا وشركة سكاي التجارية وغولدن فيش في كل من ليبيريا ولبنان.