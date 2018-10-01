أول رد من وزير التعليم المصري على "الجزيرة" بشأن كتب المنهج الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول رد فعل له على ما تداولته شبكة قنوات "الجزيرة" القطرية بشأن المناهج الدراسية الجديدة في بلاده، وصف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، معالجتها بأنها "تهين مصر".

وتحت عنوان: "عن تعليق الجزيرة-مصر ورواد التواصل الاجتماعي علي بعض صفحات كتب المنهج الجديد"، أوضح شوقي في حسابه على موقع "فيسبوك"، الإثنين: "قرات ما يتناوله الكثير من الناس عن الكتب الجديدة، وما أخذته قناة الجزيرة-مصر لتهين به مصر والمصريين، وأود أن اشرح لمن يرغب أن هذه الصفحات ليس بها أخطاء، وإنما هي (أنشودة صغيرة للأطفال)، واستخدامها مكتوب داخل دليل المعلم كي نعلم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعي".

كان قناة "الجزيرة- مصر" كانت قد تداولت صفحات من كتب المناهج الجديدة للتعليم المصري تشير إلى تكرار بعض العبارات بسطور متتالية في صفحة واحدة.

وأضاف شوقي أن "هذا ليس خطأ ولكنه متعمد، وهذه كلمات جارى تلحينها بواسطة مستشارة التربية الموسيقية ليغنيها الأطفال"، معلنا أن "الأناشيد هي الماء - الكائنات الحية - فصول السنة – الحركات".

واختتم شوقي: "ليتنا نتروي قليلا ونسأل ونبحث قبل الاندفاع لتشويه جهود كثيرة ومنح الأعداء فرصة ثمينة لينالوا من مصر وأهلها".