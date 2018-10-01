الكويت تأسف لتداول معلومات "مغلوطة" عن زيارة الأمير محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن أسفها لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات وصفتها بـ"المغلوطة" تتعلق بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للكويت، والتي أجراها الأحد.

ونشرت الخارجية الكويتية بياناً قالت فيه إن مصدرا مسؤولا لديها عبر عن "ارتياح" الكويت للزيارة التي وصفت بـ"الأخوية" لولي العهد السعودي، وللنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها.

وعبرت الخارجية الكويتية عن أسفها "لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج زيارة ولي العهد السعودي مؤكدة أن تداول مثل هذه المعلومات يعد نهجا يهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين".

وأكدت الكويت أن المحادثات التي جرت خلال اللقاء اتسمت بـ"الروح الأخوية الحميمة" والحرص على تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وقام الأمير محمد بن سلمان بزيارة قصيرة للكويت الأحد، هي الرسمية الثانية له، ووجه الشكر بعد مغادرته لأمير الكويت في برقية قبل أن يرد عليه الشيخ صباح الأحمد الصباح ببرقية مماثلة.

يذكر أن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كانوا قد قالوا إن الزيارة فشلت بتحقيق أهدافها، وهو ما نفته الخارجية الكويتية.