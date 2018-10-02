برهم صالح الرئيس الثامن للعراق.. فمن هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتخب البرلمان العراقي، الإثنين، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، رئيسا للجمهورية، ليكون ثامن رئيس للعراق، بعد فوزه في الانتخابات بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين.

نشأته وتعليمه

برهم أحمد صالح قاسم، هو سياسي كردي عراقي، شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، ولد في مدينة السليمانية وأكمل دراسته الجامعية في جامعة كارديف ببريطانيا حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1983، قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ليفربول بأربعة أعوام.

معترك السياسة

انضم إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في سبعينيات القرن الماضي وشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية للحزب في العاصمة البريطانية، لندن، وأصبح عضوا بقيادة الحزب عام 1992، ومديرا لمكتب للحزب في أمريكا وكان أول ممثل لحكومة كردستان في واشنطن.

رئيسا لحكومة الإقليم

شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان في العراق بين عامي 2001 و2004، قبل أن يتم تكليفه بتشكيل الحكومة ليتولى رئاستها بين عامي 2009 و2011.

المناصب الحكومية

تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، أي بعد سقوط حكم صدام حسين للعراق، قبل أن يستلم منصب وزير التخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005 ويصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء في أول حكومة منتخبة عام 2006.

كان يعتزم دخول السباق الرئاسي الأخير ممثلا للكتلة الكردية إلى جانب فؤاد معصوم، عام 2014، إلا أن أعضاء الكتلة في البرلمان اختاروا معصوم ممثلا للكتلة وقد تم انتخابه بعد ذلك رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.

يذكر أن صالح سيكون ثامن رئيس للعراق، بعد كل من محمد نجيب الربيعي وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين وجلال طلباني وفؤاد معصوم.