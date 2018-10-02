إيران تطالب فرنسا بالإفراج عن الدبلوماسي المعتقل لديها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالبت إيران بالإفراج عن دبلوماسي إيراني محتجز في فرنسا، بتهم وصفها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بـ"الواهية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الثلاثاء.

وطالب قاسمي الحكومة الفرنسية بالإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، مشيراً إلى أن اعتقال الدبلوماسي عبارة عن "سيناريو ومخطط يرمي إلى تدمير العلاقات الجيدة والمتنامية بين إيران وأوروبا".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذا الحادث يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل التي تعد "زمرة إرهابية" للعمل ضد مصالح الشعب الإيراني، وأشار إلى أنها تتخذ من فرنسا مقراً لها.

يذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد اعتقلت دبلوماسيا فرنسيا رفقة اثنين أخرين بتهمة التخطيط للهجوم على اجتماع لجماعة معارضة إيرانية في فرنسا، في يوليو/تموز الماضي.