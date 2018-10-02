يوسف زيدان يكشف عن شرطه لزيارة إسرائيل: "عدو عاقل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الباحث والروائي المصري يوسف زيدان، مساء الإثنين، عن شرطه لزيارة إسرائيل، متحدثا عن أن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين "ألقى محاضرة في الجامعة العبرية سنة 1947"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه على قناة خاصة مصرية.

وفي لقاء على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة"، قال زيدان إنه حال تلقيه دعوة لزيارة إسرائيل وإلقاء محاضرة في إحدى جامعاتها سيطالب بإرسال الدعوة إلى وزارة الخارجية المصرية واتحاد الكتاب المصري وإذا تمت الموافقة "سأذهب في العلن، ومش هعمل حاجة من تحت الترابيزة أو أخجل منها"، وفقا لحديثه.

وعن سبب زيارته إلى إسرائيل حال إتمامها، قال: "هروح بدافع خدمة البلد، وأنا مش عايز حاجة.. استغنيت"، واصفا إسرائيل بـ"عدو عاقل"، لافتًا إلى أنه "ليس من مصلحة إسرائيل الشخصية أن تصبح مصر مثل سوريا" و"لكن ليس من مصلحتها كذلك أن تحقق مصر طفرات عالية، حسب تعبيره.