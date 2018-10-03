بعد حكم العدل الدولية.. جواد ظريف: هزيمة أخرى لأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية "هزيمة أخرى" للحكومة الأمريكية و"انتصارا لسيادة القانون"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال ظريف إن "على المجتمع الدولي أن يواجه برمته الأحادية المدمرة لهذا البلد" في إشارة إلى أمريكا، كما أوضح بتغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر" إن محكمة العدل الدولية "قد أمرت" أمريكا أن تلتزم "بالتعهدات التي انتهكتها عبر فرضها الحظر على الشعب الإيراني من جديد بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن القرار "يشكل هزيمة أخري للحكومة الأميركية المدمنة على الحظر وانتصارا لسيادة القانون"، مضيفاً: "على المجتمع الدولي أن يواجه بأجمعه الأحادية المدمرة لهذا البلد"، مشيراً إلى الولايات المتحدة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف حدة العقوبات المفروضة على السلع الأساسية التي قد تؤثر على الشعب الإيراني، كما أعلنت أن العقوبات تشكل خرقا لمعاهدة الصداقة، والعلاقات الاقتصادية، والعلاقات القنصلية، مشيرة إلى أنه يجب على واشنطن أن تزيل كل العقبات التي تسببت بها الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.