ماذا دار في لقاء رئيسي أركان الجيشين المصري والسعودي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الفريق محمد فريد، رئيس أركان الجيش المصري، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الأربعاء.

وناقش فريد والرويلي خلال لقائهما "مناقشة عدد من القضايا المشتركة فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة وسبل دعم أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في العديد من المجالات، كذلك تبادل الرؤى تجاه المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية"، حسب البيان.

وترأس الجانبان اجتماعات الجلسة الختامية للجنة التعاون العسكرى المصرية السعودية المشتركة لـ"مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة التاريخية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين".

وأشاد رئيس أركان الجيش المصري بـ"مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية والتدريبات المشتركة"، معرباً عن تطلعه بأن "تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل بما يدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية على "عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والموضوعات المشتركة".