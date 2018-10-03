ميركل في ضيافة نتنياهو وزوجته على "العشاء" بإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى إسرائيل، الأربعاء، حسب ما أعلنه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الإعلام العربي، أوفير جندلمان.

ونشر جندلمان مجموعة من الصور تظهر فيها ميركل في ضيافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب جندلمان أن "رئيس الوزراء نتنياهو يستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وصلت إسرائيل مساء اليوم لمأدبة عشاء في مقر إقامته الرسمي بأورشليم"، مضيفا أن "اللقاءات والمباحثات الرسمية ستعقد غدا"، حسب قوله.