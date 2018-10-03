بوتين: سكريبال "خدعة" و"خان" روسيا

موسكو، روسيا (CNN)-- وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال بأنه "خائن"، معتبرا ان الواقعة التي أعلنت فيها بريطانيا أن الأخير تعرض من قبل موسكو تم التعامل معها "بشكل مصطنع" من قبل وسائل الإعلام.

وعندما سُئل في منتدى للطاقة في موسكو للتعليق على قضية سالزبري وعواقبها، أطلق الرئيس الروسي خطبة عصيبة ضد سكريبال، الذي دخل المستشفى مع ابنته يوليا بعد تعرضه للتسمم بغاز أعصاب في بريطانيا قبل عدة أشهر.

وقال بوتين: "أرى أن بعض زملائك يدفعون نظرية مفادها أن السيد سكريبال هو تقريبا ناشط في مجال حقوق الإنسان"، مضيفا: "إنه مجرد جاسوس. خائن للوطن. هناك شيء مثل خائن للوطن. إنه واحد منهم. إنه مجرد خدعة ، هذا كل شيء".

ورأى بوتين أن قضية سالسزبري "يتم تفجيرها بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام"، لكنه أضاف أنها: "سوف تمر ، في النهاية.. كلما انتهى الأمر، كان ذلك أفضل".

وتأتي هذه التعليقات وسط تصادم دبلوماسي عميق بين موسكو والمملكة المتحدة اللتين ألقتا باللوم على وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية بشأن واقعة التسمم التي وقعت في الرابع من مارس/ آذار الماضي.