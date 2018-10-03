الإنتربول السعودي يعلن اعتقال واسترداد مواطن مطلوب بقضايا احتيال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الإنتربول السعودي القبض على مواطن سعودي بالخارج واسترداده إلى المملكة، الثلاثاء، بعد ملاحقته بـ"قضايا احتيال" في شيكات بدون رصيد، دون الكشف عن اسم المتهم أو الدولة التي جرى اعتقاله فيها.

وذكر الإنتربول السعودي، التابع لوزارة الداخلية السعودية، أنه في "إطار التعاون الدولي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بصورها وأشكالها كافة والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج، باشر الإنتربول السعودي التعميم الدولي وملاحقة مواطن سعودي مطلوب بقضايا احتيالية".

وأضاف أن القضايا الاحتيالية مرتبطة بـ"شيكات بدون رصيد، نتيجة سحب لأمر شركة يتعامل معها عدد 4 شيكات بمبالغ كبيرة، وبتقديمها للبنك اتضح خلو حسابه من الرصيد الكافي لتغطية الشيكات وهروبه إلى خارج المملكة"، وتابع بأنه "تم القبض عليه واسترداده للمملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية وقناة "الإخبارية" الرسمية.

وبالبحث على موقع الإنتربول الدولي عن مطلوبين من قبل المملكة العربية السعودية لم تظهر أي نتائج، أما البحث عن مطلوبين سعوديين من قبل دول أخرى فأسفر 7 أشخاص، 6 منهم مطلوبون من قبل الولايات المتحدة وواحد مطلوب من قبل روسيا.