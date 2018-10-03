العدل الدولية تطالب أمريكا بتخفيف حدة العقوبات على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالبت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف حدة العقوبات المفروضة على السلع الأساسية التي قد تؤثر على الشعب الإيراني، الأربعاء.

وأعلنت المحكمة أن العقوبات الأمريكية تشكل خرقا لمعاهدة الصداقة، والعلاقات الاقتصادية، والعلاقات القنصلية، مشيرة إلى أنه يجب على واشنطن أن تزيل كل العقبات التي تسببت بها الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالبت المحكمة أمريكا بمنح التراخيص والتفويضات اللازمة لدخول الادوية والمواد الغذائية والزراعية والمعدات المتعلقة بصيانة السيارات وسلامة الطيران المدني، بالإضافة لإفساح المجال أمام حرية الحركة المالية المرتبطة بالمواد والخدمات المذكورة سابقا.

وناشدت العدل الدولية كل من إيران وأمريكا بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من حدة الخلافات أو تطيل في عمرها، وهو الأمر الذي سيجعل حلها أكثر تعقيدا.