ماذا دار في اجتماع السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، "تحيه تقدير وإعزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لمصر، وحفاظا على أمن ارضها واستقرار وسلامة شعبها"، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وجاءت كلمات السيسي خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، والفريق محمد فريد، رئيس أركان الجيش المصري، وقادة الأفرع الرئيسية وأعضاء المجلس.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي "حرص على توجيه التهنئة للشعب المصري ولضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر/ تشرين الأول المجيدة"، التي اندلعت بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى عام 1973.

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً اليوم برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة،... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Thursday, October 4, 2018

وتحدث السيسي عن "دور القوات المسلحة المصرية في حماية وصون مقدرات الوطن حرباً وسلاماً"، فيما كشف راضي أنه "تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما فيها التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن آخر مستجدات العملية الشاملة (سيناء ٢٠١٨)"، التي انطلقت عملياتها في شبه جزيرة سيناء وذلك في فبراير/ شباط الماضي.

وشهد الاجتماع استعراض "تعزيز قدرات التأمين على امتداد الحدود البرية والساحلية وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة"، فيما أشاد السيسي في هذا الإطار "بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر"، موجهاً- كما جاء في ختام البيان الرئاسي- بـ"مواصلة التأهب والاستعداد القتالي خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة".

ويحرص السيسي على مثل هذه اللقاءات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في ذكرى حرب أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام. وقد زار، صباح الخميس، "قبر الجندي المجهول بمدينة نصر (بالعاصمة المصرية القاهرة)، حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحماً على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكري الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر/ تشرين الأول المجيدة"، حسب بيان الرئاسة المصرية.

كما وضع السيسي "إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة"، وتوجه عقب ذلك إلى "مسجد جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة"، وفقا لما أعلنت عنه الرئاسة المصرية.