دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، عن "عالمنا العربي"، وفقا لتعبيره، الأربعاء، قائلا: "أصبحنا مثارا للشفقة ومادة للتندر وفريسة للابتزاز".

البرادعي- الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- تساءل في تغريدته: "ماذا يحدث فى عالمنا العربي والى أين المنتهى؟"، ليضيف بعدها: "نسير عكس تيار العلم والعقل والإنسانية. أصبحنا مثارا للشفقة ومادة للتندر وفريسة للابتزاز".

واستكمل البرادعي تغريدته: "ما أقوله نعلمه جميعا ولا نبوح به"، دون أن يحدد ما يقصده، متابعا: "الأمل الوحيد هو أن نواجه أنفسنا بصدق وشجاعة لوقف الإنهيار وحتى تكون الأجيال القادمة رحيمة بنا"، حسب تعبيره.