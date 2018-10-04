دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حث عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي، الشباب السعودي على تعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة والمطلقات، كما دعا النساء إلى إعانة أزواجهن على العدل في ذلك.

وقال المطلق، في برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، ردا على سؤال مرسل من امرأة عن كثرة التعدد وقلة العدل، إن "التعدد أحيانا ضرورة وأحيانا جريمة، بعض الناس لديهم قدرة على التعدد، ولدينا الآن بناتنا مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟".

وأضاف: "يجب أن نقول للشباب تزوجوا اثنتين وثلاثاً، لكن اعدلوا. الرجل الذي ليده قدرة الآن ويفتح بيتاً ثانياً ويُحسن إلى امرأة أخرى، وينوي العدل ويجاهد نفسه عليه، هو مأجور... أما الإنسان الذي يتزوج بامرأة أخرى ويُعلق الأولى ويُذيقها ألوان العذاب ويُهينها فهذا حرام".

ورأى المطلق أنه لا يجب التبرير للناس بشكل عام، قائلا إن "هناك نساء لا يساعدن على العدل، وبمجرد أن تسمع الزوجة أن زوجها سيتزوج من أخرى تُجن وتفعل الأفاعيل، وهذا لا يجوز، هذا حرام". ودعا المطلق النساء إلى عدم مطالبة أزواجهن بالطلاق عندما يقبل على الزواج من أخرى بل يجب منهم فرصة لرؤية إذا كانوا سيحققون العدل أم لا.

وقال: "النساء يحسد بعضهن بعضاً، المفروض على الزوجة عندما يتزوج عليها زوجها أن تدعو الله أن يعطيها من خيره ويكفيها شره، وأن يجعلها خير جارة وأن تعين زوجها على العدل".