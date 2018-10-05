علاء مبارك ينشر فيديو عن والده في الذكرى 45 لحرب أكتوبر.. بماذا غرد؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزامنا مع الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر/ تشرين الأول التي اندلعت عام 1973، نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيديو يستعرض مسيرة والده في الحرب.

وغرد علاء مبارك، في حسابه على موقع "تويتر"، بكلمات مصاحبة للفيديو المنشور، قائلا: "تحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء ولروح الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله عليه بطل الحرب والسلام، ولأبطال قواتنا المسلحة في ذكري نصر أكتوبر/ تشرين الأول ٧٣".

وأضاف علاء مبارك: "بكل فخر واعتزاز تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكري هذا اليوم العظيم"، وذلك في تعليقه على الفيديو الذي عرض شهادة السادات عن مبارك، الذي قاد القوات الجوية المصرية في الحرب التي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل.

كما عرض الفيديو شهادة مبارك عن دور القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، فضلا عن قوله إن "أسعد أيام حياتي يوم رفعت علم مصر فوق أرض سيناء".