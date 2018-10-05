استجواب نتنياهو للمرة الـ12 في "تحقيقات الفساد".. ماذا قال بعدها؟

(CNN)-- للمرة الـ12، تم استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في التحقيقات الجارية حول اتهامه بالفساد والكسب غير المشروع، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

وتبدأ محكمة إسرائيلية نظر قضية زوجة نتنياهو سارة بشأن اتهامها بالفساد الخاصة الأسبوع المقبل. وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن رئيس وزراء البلاد استجوب في مقر إقامته بالقدس "لعدة ساعات"، صباح الجمعة. ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى.

بعد الاستجواب بوقت قصير، أصدر نتنياهو بيانا قال فيه: "الآن، بعد الاستجواب الثاني عشر، من الواضح تماما أنه في التحقيقات التي أجريت مع رئيس الوزراء، ليس هناك فقط لحم، لا يوجد حتى عظم".

ويتهم نتنياهو بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة في 3 تحقيقات منفصلة عن الفساد. واتهمت زوجته سارة نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة في تحقيق منفصل. ويقول ممثلو الادعاء إن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمرت بشكل غير قانوني بجلب وجبات غالية الثمن وطباخين رفيعي المستوى إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء الذي يبلغ مجموعهم أكثر من 100 ألف دولار، لكنها أنكرت أي مخالفات قبل محاكمتها التي ستبدأ، الأحد المقبل.