دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "الإنسانية ستنتصر ولو بعد حين".. هكذا جاء تعليق الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، الجمعة، عقب إعلان فوز الناشطة الأيزيدية العراقية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام لعام 2018.

وفازت نادية مراد بالجائزة مع الطبيب الكونغولي دينيس ماكفيغا، بسبب جهودهما لإنهاء استغلال العنف الجنسي كسلاح خلال الصراعات المسلحة.

وكتب البرادعي- الحائز على جائزة نوبل للسلام- رسالة في حسابه على موقع "تويتر": "لا أظن يا نادية أن هناك أي شىء في الحياة الدنيا يمكن أن يعوضك عن ما تعرضتين له من بربرية وهمجية فوق أي تصور أنت والكثيرين من أهلنا الأزيديين".

وتابع: "كل ما أستطيع أن أقوله لك أن تكريمك اليوم على شجاعتك النادرة، يجب أن يعطيك ولو بصيص من الأمل أن الإنسانيه ستنتصر ولو بعد حين".

كانت رئيسة لجنة نوبل للسلام بيريت ريس أندرسون قد قالت خلال الإعلان عن الفائزين بالجائزة، إن نادية مراد، التي احتجزها واغتصبها عناصر تنظيم "داعش"، بعد هجومهم على الأيزيديين في سنجار بالعراق عام 2014، أظهرت "شجاعة غير عادية في التحدث عن معاناتها ومعاناة الضحايا الآخرين".