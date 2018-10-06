محمد بن سلمان: أمريكا "فشلت" في مصر تحت قيادة أوباما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عملت ضد "أجندة" بلاده، معتبرا أن إدارته "فشلت" في مصر، وذلك في معرض تصريحاته التي كشفت عنها وكالة بلومبرج، الجمعة.

وفي حديثه، قال الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة أجراها في قصر رئاسي بالعاصمة السعودية الرياض: "أعتقد، وأنا آسف إذا كان هناك من يسيء فهم ذلك، لكنني أعتقد أن الرئيس أوباما، خلال السنوات الـ8 التي قضاها، عمل ضد العديد من أجندتنا، ليس في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا في الشرق الأوسط".

وتابع: "رغم عمل الولايات المتحدة ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا. والنتيجة النهائية هي أننا نجحنا، والولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الرئيس أوباما فشلت، على سبيل المثال في مصر"، حسب تعبيره.