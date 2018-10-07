الأسد: اتفاق إدلب "مؤقت".. وسنعيد تأهيل الشرائح التي احتضنت "الإرهاب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الاتفاق الروسي-التركي بشأن إدلب "مؤقتا" وأشار إلى أن النظام حقق مكاسب كبيرة منه، وكشف أن النظام سيقوم بـ"إعادة تأهيل" الشرائح التي احتضنت "الإرهاب"، كي لا تكون ثغرة يتم استهدافه من خلالها بالمستقبل، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد.

وقال الأسد، خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب البعث، إن إدلب ستعود لسيطرة نظامه كغيرها من المناطق السورية، وأشار إلى ان الاتفاق الذي تم بشأن هذه المحافظة بين موسكو وأنقرة "مؤقت"، حقق بسببه النظام السوري مكاسب عدة أهمها "حقن الدماء".

أما بشأن بعض الشرائح التي اعتبر الرئيس السوري أنها احتضنت الإرهاب، فأشار الأسد إلى أن نظامه سيخوض "معركة إعادة تأهيل" لهذه الشرائح كي لا تكون ثغرة يتم استهداف "سوريا" عبرها.

في سياق متصل، رأى الأسد أن على حزب البعث أن يخلق نوعاً من "المواءمة" بين الخطاب والممارسة من جهة والعقيدة من جهة أخرى، كي يصل إلى مختلف شرائح المجتمع السوري.